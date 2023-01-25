41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью

"Тебя уже любят, не передать как", – подписала снимок 41-летняя модель.
Ранее Хилтон не сообщала о беременности. Она не сообщила пол своего первенца и его имя.
В январе 2021 года Хилтон заявила, что вместе со своим на тот момент женихом, американским бизнесменом Картером Реумом, приступила к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
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Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.
В ноябре 2021 года Хилтон вышла замуж за Реума.