Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2023
 
Новости

41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью

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Хилтон в январе 2021 года заявила, что приступила к ЭКО
Хилтон в январе 2021 года заявила, что приступила к ЭКО
Фото: parishilton / Instagram

Американская модель, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон 25 января в Instagram сообщила, что стала матерью, опубликовав фото руки младенца в женской руке.

"Тебя уже любят, не передать как", – подписала снимок 41-летняя модель.

Ранее Хилтон не сообщала о беременности. Она не сообщила пол своего первенца и его имя.

В январе 2021 года Хилтон заявила, что вместе со своим на тот момент женихом, американским бизнесменом Картером Реумом, приступила к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

В ноябре 2021 года Хилтон вышла замуж за Реума. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, беременность, Пэрис Хилтон, мать
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