41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью

Хилтон в январе 2021 года заявила, что приступила к ЭКО Фото: parishilton / Instagram

"Тебя уже любят, не передать как", – подписала снимок 41-летняя модель.

Ранее Хилтон не сообщала о беременности. Она не сообщила пол своего первенца и его имя.

В январе 2021 года Хилтон заявила, что вместе со своим на тот момент женихом, американским бизнесменом Картером Реумом, приступила к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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