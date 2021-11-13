Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон

В день свадьбы Хилтон сменила четыре наряда Фото: parishilton / Instagram

На свадебной церемонии Хилтон появилась в длинном платье в пол от Oscar de la Renta, на создание которого ушло несколько месяцев. У платья были длинные рукава, высокий вырез и цветочная вышивка. Нижняя половина платья сшита из белого тюля и расшита вышивкой.

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После церемонии Хилтон переоделась во второе платье из тюля от Galia Lahav. Платье в полный рост отличалось глубоким корсетным топом с вырезом в форме сердца и пышной юбкой. Его дополняли бриллиантовое ожерелье и диадема, инкрустированная бриллиантами. В этом платье Хилтон исполнила первый танец с супругом.

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Третьим нарядом вечера стало мини-платье, также от Oscar de la Renta. Бюстье и плечи этого платья были украшены цветочной вышивкой. У платья была объемная юбка с трапециевидным вырезом чуть выше колен.

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Для своего последнего образа на приеме Хилтон переоделась в украшенное кристаллами платье в полный рост с глубоким V-образным вырезом. Платье создал модный дом Pamella Roland. Также в наряде присутствовала инкрустированная бриллиантами накидка, которая тянулась по полу во время ходьбы.

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Букет невесты состоял из белых роз, его создал цветочный магазин Mark's Garden.

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Подружками невесты стали ее сестра Ники, а также Тесса Хилтон, Холли Реум, Фарра Альджуфри, Уитни Дэвис и Брук Бринсон. Все они нарядились в розовые кружевные платья Alice + Olivia.

Среди гостей была давняя подруга Хилтон Ким Кардашян. Мероприятие также посетила Николь Ричи, сыгравшая с Пэрис в фильме "Простая жизнь". А перед гостями выступала певица Деми Ловато.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от alice + olivia by StaceyBendet (@aliceandolivia)

Пятиуровневый свадебный торт к свадьбе создала пекарня Joanie and Leigh's Cakes.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joanie & Leigh's Cakes (@jandlcakes)

Белые розы стали главным символом мероприятия. Как отмечает TMZ, тысячи белых роз выстроились вдоль проходов, по которому Хилтон шла к алтарю. Также белые розы украшали арку, под которой пара обменивалась клятвами.