Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2021
 
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Тысячи белых роз и четыре свадебных платья. СМИ рассказали подробности свадьбы Хилтон

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В день свадьбы Хилтон сменила четыре наряда
В день свадьбы Хилтон сменила четыре наряда
Фото: parishilton / Instagram

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон на своей свадьбе сменила четыре свадебных наряда. Подробности свадьбы сообщили издания Independent, Vogue и TMZ.

На свадебной церемонии Хилтон появилась в длинном платье в пол от Oscar de la Renta, на создание которого ушло несколько месяцев. У платья были длинные рукава, высокий вырез и цветочная вышивка. Нижняя половина платья сшита из белого тюля и расшита вышивкой.

После церемонии Хилтон переоделась во второе платье из тюля от Galia Lahav. Платье в полный рост отличалось глубоким корсетным топом с вырезом в форме сердца и пышной юбкой. Его дополняли бриллиантовое ожерелье и диадема, инкрустированная бриллиантами. В этом платье Хилтон исполнила первый танец с супругом.

Третьим нарядом вечера стало мини-платье, также от Oscar de la Renta. Бюстье и плечи этого платья были украшены цветочной вышивкой. У платья была объемная юбка с трапециевидным вырезом чуть выше колен.

Для своего последнего образа на приеме Хилтон переоделась в украшенное кристаллами платье в полный рост с глубоким V-образным вырезом. Платье создал модный дом Pamella Roland. Также в наряде присутствовала инкрустированная бриллиантами накидка, которая тянулась по полу во время ходьбы.

Букет невесты состоял из белых роз, его создал цветочный магазин Mark's Garden.

Подружками невесты стали ее сестра Ники, а также Тесса Хилтон, Холли Реум, Фарра Альджуфри, Уитни Дэвис и Брук Бринсон. Все они нарядились в розовые кружевные платья Alice + Olivia.

Среди гостей была давняя подруга Хилтон Ким Кардашян. Мероприятие также посетила Николь Ричи, сыгравшая с Пэрис в фильме "Простая жизнь". А перед гостями выступала певица Деми Ловато.

Пятиуровневый свадебный торт к свадьбе создала пекарня Joanie and Leigh's Cakes.

Белые розы стали главным символом мероприятия. Как отмечает TMZ, тысячи белых роз выстроились вдоль проходов, по которому Хилтон шла к алтарю. Также белые розы украшали арку, под которой пара обменивалась клятвами.

Контекст:

Хилтон вышла замуж 11 ноября за американского бизнесмена Картера Реума. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке к свадьбе с Реумом.

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Теги: свадьба, платье, Ким Кардашян, Деми Ловато, Пэрис Хилтон, стиль
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