"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото

"Смотрите, какая я красивая. Тут не очень видно мои [+]31 кг. Но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото того периода. Но если бы мой нынешний мозг в мои 20, я бы по-другому все воспринимала", – написала она.

Актриса запечатлена в черном облегающем платье.

Мишина родила сына Платона 11 апреля 2012 года.

Фото с ним актриса показывала 31 декабря 2022 года.

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Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.