35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото

Грэм: Я, я и только я Фото: ashleygraham / Instagram

"Я, я и только я", – написала она.

Грэм предстала в черном платье асимметричного кроя на тонкой бретели и с высоким разрезом. Позируя, она поизгибалась перед камерой.

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Грэм призналась, что ей комфортно ходить без бюстгальтера.

В декабре 2022 года она позировала в платье, под которым видно бюст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)