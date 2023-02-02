35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото

"Я, я и только я", – написала она.
Грэм предстала в черном платье асимметричного кроя на тонкой бретели и с высоким разрезом. Позируя, она поизгибалась перед камерой.
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Грэм призналась, что ей комфортно ходить без бюстгальтера.
В декабре 2022 года она позировала в платье, под которым видно бюст.
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Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.
7 января 2022 года Грэм родила двойню.