Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2023
 
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35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото

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Грэм: Я, я и только я
Грэм: Я, я и только я
Фото: ashleygraham / Instagram

35-летняя plus size модель Эшли Грэм 2 февраля опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии.

"Я, я и только я", – написала она.

Грэм предстала в черном платье асимметричного кроя на тонкой бретели и с высоким разрезом. Позируя, она поизгибалась перед камерой.

Грэм призналась, что ей комфортно ходить без бюстгальтера.

В декабре 2022 года она позировала в платье, под которым видно бюст.

Контекст:

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.

7 января 2022 года Грэм родила двойню.

Теги: платье, фотосессия, Эшли Грэм, модель, фото, plus size модель
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