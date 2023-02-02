"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса

"Нравится?" – спросила она.

Бех-Романчук на первом фото показала бюст с верхнего ракурса, на втором – фигуру в полный рост.

Бех-Романчук предпочитает декольтированную одежду не только для выходов в свет, а и для занятий спортом. В декабре спортсменка опубликовала фотосессию в розовой спортивной форме с декольтированным топом.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.