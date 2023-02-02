Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается

"Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает никому никакого права касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается. Это не дает никаких оправданий съемке этого, тем более на широкую общественность!" – написала она.
Ефросинина добавила, что все вышеперечисленное является единственным и непоколебимым преступлением, насилием и нарушением закона и Стамбульской конвенции.
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31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных веществ их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.
1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и разыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).
Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.