Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается

"Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью на груди "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает никому никакого права касаться меня физически без моего разрешения, не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается. Это не дает никаких оправданий съемке этого, тем более на широкую общественность!" – написала она.

Ефросинина добавила, что все вышеперечисленное является единственным и непоколебимым преступлением, насилием и нарушением закона и Стамбульской конвенции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)