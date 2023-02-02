"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"

Анатолий Анатолич отметил, что в жизни его всегда окружают женщины: как на работе, так и дома. Он подчеркнул, что является отцом двух дочерей.

"Я понимаю, что есть юность. Когда ты можешь не думать о завтрашнем дне. Тусовать, гулять и да, не поверите, даже выпивать. Да, девушек тянет к плохишам, так было всегда. Потому что это протест. Это любопытно и иногда весело. А потом нет... Как бы весело ни было, никто не имеет права прикасаться к тебе без твоего желания, снимать на видео, когда ты в состоянии опьянения, и тем более показывать это всем. И говорить, что это нормально. Нет, это ненормально. Там, на болотах, в популярном жанре стримов относиться к женщинам, как к мясу, это норм, но я думал, что в нашем обществе это не ок. Ошибался. И здесь, у нас, некоторые украинские зуммеры считают, что хайп и лайки – превыше всего", – написал он.

Телеведущий отметил, что его задача – оберегать свою семью.

"Ставлю себя на место родителей девушек... Если бы это коснулось моих девочек? Я бы уничтожил их морально и физически. У меня есть такая возможность. Нравится ли мне такое мнение? Нет. Оно меня пугает, но я отец и это мой инстинкт. Защищать. Ставлю ли я себя на место родителей этого франковского "блогера"? Или могу ли я представить, что мой сын когда-то такое бы сделал? Нет. Я не верю в это. Он растет сейчас и в будущем с пониманием главных ценностей человека. Уважение. Любовь. И так должно быть у всех", – заявил он.

Анатолий Анатолич призвал окружать своих детей людьми, с которых можно взять пример.

"Чтобы не было потом стыдно и больно, что оно выросло и оказалось тупым балованным ничтожеством", – добавил он.