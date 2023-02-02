Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2023
 
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"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"

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Анатолий Анатолич: Некоторые украинские зуммеры считают, что хайп и ругань превыше всего
Анатолий Анатолич: Некоторые украинские зуммеры считают, что хайп и ругань – превыше всего
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 2 февраля в Facebook прокомментировал действия блогеров, снимавших "пьяные вечеринки".

Анатолий Анатолич отметил, что в жизни его всегда окружают женщины: как на работе, так и дома. Он подчеркнул, что является отцом двух дочерей.

"Я понимаю, что есть юность. Когда ты можешь не думать о завтрашнем дне. Тусовать, гулять и да, не поверите, даже выпивать. Да, девушек тянет к плохишам, так было всегда. Потому что это протест. Это любопытно и иногда весело. А потом нет... Как бы весело ни было, никто не имеет права прикасаться к тебе без твоего желания, снимать на видео, когда ты в состоянии опьянения, и тем более показывать это всем. И говорить, что это нормально. Нет, это ненормально. Там, на болотах, в популярном жанре стримов относиться к женщинам, как к мясу, это норм, но я думал, что в нашем обществе это не ок. Ошибался. И здесь, у нас, некоторые украинские зуммеры считают, что хайп и лайки – превыше всего", – написал он.

Телеведущий отметил, что его задача – оберегать свою семью.

"Ставлю себя на место родителей девушек... Если бы это коснулось моих девочек? Я бы уничтожил их морально и физически. У меня есть такая возможность. Нравится ли мне такое мнение? Нет. Оно меня пугает, но я отец и это мой инстинкт. Защищать. Ставлю ли я себя на место родителей этого франковского "блогера"? Или могу ли я представить, что мой сын когда-то такое бы сделал? Нет. Я не верю в это. Он растет сейчас и в будущем с пониманием главных ценностей человека. Уважение. Любовь. И так должно быть у всех", – заявил он.

Анатолий Анатолич призвал окружать своих детей людьми, с которых можно взять пример.

"Чтобы не было потом стыдно и больно, что оно выросло и оказалось тупым балованным ничтожеством", – добавил он.

https://www.facebook.com/anatolij.anatolich/posts/pfbid02HuahC2DELoVkjNNrU1huDcfj8iecBnBQR6H91K4AVQPrZYtZLTQis571LBakcZW3l

Контекст:

Анатолий Анатолич и его жена Юлия Бойко воспитывают двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных веществ их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.

1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и розыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).

Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Теги: полиция, тюрьма, дети, соцсети, женщины, блогеры, телеведущий, Анатолий Анатолич, блогер, девушка
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