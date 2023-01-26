Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн

По словам обвинительницы, она познакомилась с Тайсоном в ночном клубе, после чего села к нему в машину. Под присягой женщина заявила, что после этого боксер напал на нее и изнасиловал. Она сообщила, что оказывала сопротивление.
В публикации отмечается, что иск был подан в соответствии с законом штата Нью-Йорк, принятом в 2021 году. Он предоставляет возможность жертвам изнасилований обращаться в суд независимо от того, когда это произошло, при условии, что на тот момент им было больше 18 лет.
Ни Тайсон, ни его представители пока что публично не комментировали выдвинутое обвинение.
Контекст:
Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. С 1985 года американец провел 58 боев, победив в 50 из них, шесть завершились поражением Тайсона, а два боя – вничью.
В 1992 году Тайсон был осужден на шесть лет за изнасилование, но получил досрочное освобождение через три года.
После окончания спортивной карьеры Тайсон снимается в кино.