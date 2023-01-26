Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн

По словам обвинительницы, она познакомилась с Тайсоном в ночном клубе, после чего села к нему в машину. Под присягой женщина заявила, что после этого боксер напал на нее и изнасиловал. Она сообщила, что оказывала сопротивление.





В публикации отмечается, что иск был подан в соответствии с законом штата Нью-Йорк, принятом в 2021 году. Он предоставляет возможность жертвам изнасилований обращаться в суд независимо от того, когда это произошло, при условии, что на тот момент им было больше 18 лет.





Ни Тайсон, ни его представители пока что публично не комментировали выдвинутое обвинение.