Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2023
 
Новости

Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн

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Тайсон публично не комментировал выдвинутое ему обвинение
Тайсон публично не комментировал выдвинутое ему обвинение
Фото: miketyson / Instagram

Американского боксера Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, которое произошло в 90-х годах прошлого века. Автор иска, имя которой не называется, обратилась 5 января в Верховный суд штата Нью-Йорк. Она оценила сумму нанесенного ей морального, физического и психологического ущерба в $5 млн. Об этом со ссылкой на судебные документы 25 января сообщил таблоид People.

По словам обвинительницы, она познакомилась с Тайсоном в ночном клубе, после чего села к нему в машину. Под присягой женщина заявила, что после этого боксер напал на нее и изнасиловал. Она сообщила, что оказывала сопротивление.

В публикации отмечается, что иск был подан в соответствии с законом штата Нью-Йорк, принятом в 2021 году. Он предоставляет возможность жертвам изнасилований обращаться в суд независимо от того, когда это произошло, при условии, что на тот момент им было больше 18 лет.

Ни Тайсон, ни его представители пока что публично не комментировали выдвинутое обвинение.
Контекст:

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. С 1985 года американец провел 58 боев, победив в 50 из них, шесть завершились поражением Тайсона, а два боя – вничью.

В 1992 году Тайсон был осужден на шесть лет за изнасилование, но получил досрочное освобождение через три года.

После окончания спортивной карьеры Тайсон снимается в кино.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: изнасилование, Майк Тайсон
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