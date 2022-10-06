"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео

Во время спарринга 56-летний Тайсон загнал его в угол.
"Катись с ударами", – подписал он ролик.
"Эй, расслабься, Майк. Ты чуть не сбил ему голову", – отреагировали в сети.
"Черт, нет, этот тренер играет со своей жизнью", – написали фолловеры.
"Этот тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу", – прокомментировали ролик подписчики.
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Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году. С 1985 года американец провел 58 боев, победив в 50 из них, шесть завершились поражением Тайсона, а два боя – вничью.
После окончания спортивной карьеры Тайсон снимается в кино.