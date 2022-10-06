"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео

Тайсон завершил карьеру в 2005 году Фото: miketyson / Instagram

Во время спарринга 56-летний Тайсон загнал его в угол.

"Катись с ударами", – подписал он ролик.

"Эй, расслабься, Майк. Ты чуть не сбил ему голову", – отреагировали в сети.

"Черт, нет, этот тренер играет со своей жизнью", – написали фолловеры.

"Этот тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу", – прокомментировали ролик подписчики.

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