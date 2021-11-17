23-летняя звезда Болливуда показала, как 55-летний Майк Тайсон пытается откусить ей ухо

Майк Тайсон в 1997 году во время поединка с тяжеловесом Эвандером Холифилдом откусил сопернику кусок уха Фото: ЕРА

Тайсон позирует в кадре, делая вид, что пытается откусить напуганной Пандей ухо, вероятно, намекая на свой поединок с тяжеловесом Эвандером Холифилдом (1997), во время которого он откусил сопернику кусок уха.

"Мы явно хорошо ладим", – подписала снимок актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ananya * (@ananyapanday)