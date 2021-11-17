23-летняя звезда Болливуда показала, как 55-летний Майк Тайсон пытается откусить ей ухо

Тайсон позирует в кадре, делая вид, что пытается откусить напуганной Пандей ухо, вероятно, намекая на свой поединок с тяжеловесом Эвандером Холифилдом (1997), во время которого он откусил сопернику кусок уха.
"Мы явно хорошо ладим", – подписала снимок актриса.
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Съемки индийского боевика "Лигер" проходят в Лас-Вегасе. Ранее Тайсон снялся в двух документальных фильмах "По ту сторону славы" (2003) и "Майк Тайсон" (2009), а в 2016 году сыграл главную роль в картине "Ип Ман 3".