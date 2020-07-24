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Тайсон и Джонс встретятся на ринге Калифорнии в сентябре

Американские экс-боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс – младший встретятся на ринге 12 сентября. Бой Тайсона с Джонсом согласовала спортивная комиссия штата Калифорния. Он будет проходить в формате восьми раундов.

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Тайсон завершил спортивную карьеру в 2005 году
Тайсон завершил спортивную карьеру в 2005 году
Фото: ЕРА

Американские экс-боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс – младший проведут выставочный поединок 12 сентября. Бой двух американцев, второй из которых принял российское гражданство, пройдет в Карсоне (штат Калифорния, США). Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Информацию о бое подтвердил в своем Twitter Майк Тайсон.  

"Я возвращаюсь", – написал боксер и опубликовал промо-ролик предстоящего боя.

Джонс-младший в своем Instagram опубликовал афишу предстоящего поединка. Он написал, что счастлив выйти на бой с Тайсоном.

"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном произойдет! Я всегда был готов и буду готов и в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично", – написал Джонс.

TMZ сообщает, что бой Тайсона с Джонсом уже согласован спортивной комиссией штата Калифорния и пройдет в формате выставочного боксерского поединка из восьми раундов.

Майк Тайсон последний бой на профессиональном ринге провел в 2005 году и проиграл Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков. В Instagram  он опубликовал несколько роликов, продемонстрировав свою физическую форму.

Тайсон прославился вторым боем с американским тяжеловесом Эвандером Холифилдом. Первый бой в 1996 году он проиграл нокаутом в 11-м раунде. В 1997 году состоялся бой-реванш. Тайсон откусил часть правого уха соперника в 12-м раунде, из-за чего получил поражение и дисквалификацию на год. На счету Тайсона 58 поединков, в которых он одержал 50 побед. 

Рой Джонс последний профессиональный бой провел в феврале 2018 года и победил своего оппонента Скотта Сигмона единогласным решением судей. С 2015 года Джонс является гражданином России. Первый бой под флагом РФ с британцем Энцо Маккаринелли Джонс-младший проиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего на его счету 75 боев, в которых он выиграл 66 раз, потерпев девять поражений.

Теги: бокс, США, Майк Тайсон, Калифорния, Рой Джонс
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