"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео

61-летний актер во время съемки работал со штангой, качая бицепс. В кадре видно, как в это время с его лба капает пот.
На видео также попал момент, когда Ван Дамм, сменив положение тела и рук, снова попытался поднять штангу, но не удержал ее.
"Упс. Бывает", – подписал он ролик.
"Тяжелая работа", – отреагировали поклонники.
"Иногда такое случается", – прокомментировали видео фолловеры.
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Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат" (1992).
В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.