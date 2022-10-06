"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео

61-летний актер во время съемки работал со штангой, качая бицепс. В кадре видно, как в это время с его лба капает пот.

На видео также попал момент, когда Ван Дамм, сменив положение тела и рук, снова попытался поднять штангу, но не удержал ее.

"Упс. Бывает", – подписал он ролик.

"Тяжелая работа", – отреагировали поклонники.

"Иногда такое случается", – прокомментировали видео фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jean-Claude Van Damme (@jcvd)