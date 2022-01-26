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26 января, 2022
 
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Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео

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Ван Дамм: Привет из Парижа
Ван Дамм: Привет из Парижа
Фото: jcvd / Instagram

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм 26 января разместил в Instagram видео, в котором запечатлен на открытом балконе в плетеном кресле с чашкой кофе и круассаном в руках.

Актер позирует в кадре в сером спортивном костюме,  шапочке в тон и темных очках. Во время съемки он опустил круассан в кипяток, а затем широко раскинул руки.

"Привет из Парижа, друзья мои", – подписал ролик 61-летний актер. 

Контекст:

Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. 18 октября 2021 года актеру исполнился 61 год. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992). 

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль. 

Теги: Париж, кофе, актер, Жан-Клод Ван Дамм
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