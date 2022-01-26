Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео

Актер позирует в кадре в сером спортивном костюме, шапочке в тон и темных очках. Во время съемки он опустил круассан в кипяток, а затем широко раскинул руки.

"Привет из Парижа, друзья мои", – подписал ролик 61-летний актер.

Контекст:

Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. 18 октября 2021 года актеру исполнился 61 год. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992).

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.