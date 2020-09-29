Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото

58-летний украинский актер Алексей Горбунов поделился в сети совместным снимком с 59-летним американским коллегой Жан-Клодом Ван Даммом.

58-летний украинский актер Алексей Горбунов 28 сентября обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлен в компании 59-летнего американского артиста Жан-Клода Ван Дамма.

"Мотор. С Ван Даммом и режиссером Дэвидом Шароном. Скоро", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мотор!Ван Дамом и реж.Давидом ШарономСкоро Публикация от Алексей Горбунов (@oleksiy.gorbunov.official) 28 Сен 2020 в 12:47 PDT

31 июля министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что Netflix приступила в Украине к съемкам комедийного боевика The Last Mercenary, главную роль в котором исполнит Ван Дамм, а режиссером картины заявлен Дэвид Шарон.

По информации Киевской городской госадминистрации, съемки картины в Киеве должны были завершиться 26 сентября.