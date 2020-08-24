Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма

25 августа на улице Ярославской в Киеве будут проходить съемки фильма The Last Mercenary с участием американского актера Жана-Клода Ван Дамма.

25 августа с 5.00 до 21.00 в Киеве на улице Ярославской будет перекрыто движение. Об этом говорится на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).

В это время здесь будут проходить съемки картины The Last Mercenary, в которой в одной из главных ролей снимается американский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Движение будет остановлено на участке от улицы Набережно-Крещатицкой до улицы Почайнинской, говорится в распоряжении КГГА.

О том, что компания Netflix намерена снимать в Украине комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне под названием The Last Mercenary, стало известно 31 июля со слов украинского министра культуры Александра Ткаченко.

По информации КГГА, съемки картины в Киеве завершатся 26 сентября.