Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма

25 августа с 5.00 до 21.00 в Киеве на улице Ярославской будет перекрыто движение. Об этом говорится на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).
В это время здесь будут проходить съемки картины The Last Mercenary, в которой в одной из главных ролей снимается американский актер Жан-Клод Ван Дамм.
Движение будет остановлено на участке от улицы Набережно-Крещатицкой до улицы Почайнинской, говорится в распоряжении КГГА.
О том, что компания Netflix намерена снимать в Украине комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне под названием The Last Mercenary, стало известно 31 июля со слов украинского министра культуры Александра Ткаченко.
По информации КГГА, съемки картины в Киеве завершатся 26 сентября.