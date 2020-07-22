Бульвар Шоубиз
 
22 июля, 2020
 
Новости

Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix выделил на съемки фильма с участием канадского актера Райана Гослинга $200 млн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гослинг появится на экране в образе убийцы
Гослинг появится на экране в образе убийцы
Фото: ЕРА

Американский стриминговий сервис Netflix анонсировал съемки нового боевика Gray Man, доверив сыграть главную роль  39-летнему канадскому актеру и музыканту Райану Гослингу, сообщает издание Deadline

Партнером Гослинга по съемочной площадке стал актер Крис Эванс – он сыграет бывшего сотрудника ЦРУ, преследующего главного героя-убийцу. 

По информации издания, Netflix выделил на съемки картины $200 млн. Сценарий фильма написан по мотивам одноименного романа американского писателя Марка Грини, который был опубликован 11 лет назад. 

Съемки картины начнутся в январе 2021 года в Лос-Анджелесе. Режиссерами фильма заявлены братья Джо и Энтони Руссо. 

Гослинг сыграл в более чем сорока фильмах, самые известные из которых "Игра на поржение", "Ла-ла ленд", "Славные парни", "Полу-Нельсон". 

Теги: США, боевики, Лос-Анджелес, актер, Крис Эванс, Netflix, Райан Гослинг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Эмигранты и советские спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Эмигранты и советские спецслужбы
Владимир ПОПОВ
  Ширвиндт: Ступка – великий артист и совершенно удивительная личность! Величайшая украинская актерская школа
  Ширвиндт: Ступка – великий артист и совершенно удивительная личность! Величайшая украинская актерская школа
Дмитрий ГОРДОН
Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж
Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж
Елена ПОСКАННАЯ
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Светлана РОГОВСКАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
ABBA записала пять новых песен
ABBA записала пять новых песен
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
"Как школьница на каникулах". Племянница Ротару позировала на улицах Киева с оголенным животом
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
Участник шоу "Вар'яти" похудел на 30 колограммов. Фото до и после
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
Ефросинина призналась, почему публичные люди отказывают ей в интервью
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
  Metallica обнародовала в сети запись концерта в Берлине
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Блум и Перри попрощалась со своим щенком, которого потеряли неделю назад
Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов
Огневич заинтриговала сети романтическим снимком с режиссером своих клипов
"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа
"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS