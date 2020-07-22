Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix выделил на съемки фильма с участием канадского актера Райана Гослинга $200 млн.

Гослинг появится на экране в образе убийцы Фото: ЕРА

Американский стриминговий сервис Netflix анонсировал съемки нового боевика Gray Man, доверив сыграть главную роль 39-летнему канадскому актеру и музыканту Райану Гослингу, сообщает издание Deadline.

Партнером Гослинга по съемочной площадке стал актер Крис Эванс – он сыграет бывшего сотрудника ЦРУ, преследующего главного героя-убийцу.

По информации издания, Netflix выделил на съемки картины $200 млн. Сценарий фильма написан по мотивам одноименного романа американского писателя Марка Грини, который был опубликован 11 лет назад.

Съемки картины начнутся в январе 2021 года в Лос-Анджелесе. Режиссерами фильма заявлены братья Джо и Энтони Руссо.

Гослинг сыграл в более чем сорока фильмах, самые известные из которых "Игра на поржение", "Ла-ла ленд", "Славные парни", "Полу-Нельсон".