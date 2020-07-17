Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на мультфильм "Губка Боб в бегах" для показа во всем мире, кроме США и Китая.

Дата выхода мультфильма "Губка Боб в бегах" пока не названа Скриншот: spongebobmovie.com

Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на новый мультфильм "Губка Боб в бегах" от студии Paramount. Об этом сообщает Variety.

Поскольку из-за пандемии коронавируса показ анимационной ленты в кинотеатрах был отменен, премьера для всего мира, кроме США и Китая, состоится на сервисе Netflix.

В США мультфильм покажут в онлайн-кинотеатре CBS All Access в начале 2021 года. Поскольку Netflix не привязан к релизу ленты в США, может выпустить мультфильм раньше.

Режиссер "Губки Боба в бегах" – Тим Хилл, который ранее работал над мультсериалом "Губка Боб Квадратные Штаны". По сюжету новой ленты главный герой обнаруживает пропажу своего друга – улитки Гэри. Губка Боб решает срочно ее отыскать и отправляется в путешествие.

Дата выхода мультфильма "Губка Боб в бегах" пока не названа.

Изначально сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" транслировался на телеканале Nickelodeon. Премьера состоялась 1 мая 1999 года