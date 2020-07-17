Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на новый мультфильм "Губка Боб в бегах" от студии Paramount. Об этом сообщает Variety.
Поскольку из-за пандемии коронавируса показ анимационной ленты в кинотеатрах был отменен, премьера для всего мира, кроме США и Китая, состоится на сервисе Netflix.
В США мультфильм покажут в онлайн-кинотеатре CBS All Access в начале 2021 года. Поскольку Netflix не привязан к релизу ленты в США, может выпустить мультфильм раньше.
Режиссер "Губки Боба в бегах" – Тим Хилл, который ранее работал над мультсериалом "Губка Боб Квадратные Штаны". По сюжету новой ленты главный герой обнаруживает пропажу своего друга – улитки Гэри. Губка Боб решает срочно ее отыскать и отправляется в путешествие.
Дата выхода мультфильма "Губка Боб в бегах" пока не названа.
Изначально сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" транслировался на телеканале Nickelodeon. Премьера состоялась 1 мая 1999 года