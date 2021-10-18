Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие

Артист посвятил публикацию своему 61-летию. Ван Дамм во время съемки видео зажег на торте свечи и произнес короткую речь в свою честь. Артист позировал в кадре, стоя на балконе.
"Сегодня у меня день рождения. Я – Ван Дамм", – заявил он.
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Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992).
В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.
Актер является вегетарианцем.