Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие

Артист посвятил публикацию своему 61-летию. Ван Дамм во время съемки видео зажег на торте свечи и произнес короткую речь в свою честь. Артист позировал в кадре, стоя на балконе.

"Сегодня у меня день рождения. Я – Ван Дамм", – заявил он.

View this post on Instagram Публикация от Jean-Claude Van Damme (@jcvd)