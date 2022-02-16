"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери

"Сегодня день рождения у самой удивительной женщины на земле. Люблю тебя, мама. И желаю тебе долгой, здоровой жизни, моя супердевочка", – написал он.

Контекст:

Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992).

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.