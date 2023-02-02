Мишина снялась в ванной перед зеркалом

Мишина выбрала комплект белья, состоящий из топа и трусов с глубоким выкатом на животе.

"Утро..." – написала она.

Актриса запечатлена в ванной перед запотевшем зеркалом.

Мишина регулярно тренируется в зале. В том числе поднимает штангу и гантели. Один из комплексов упражнений она показывала 31 января.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.