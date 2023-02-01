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01 февраля, 2023
 
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"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста

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Херли летом 2023 года исполнится 58 лет
Херли летом 2023 года исполнится 58 лет
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 31 января разместила в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлена в вечернем платье.

Херли выбрала фасон платья с вертикальным вырезом в зоне декольте и засветила часть бюста.

"Приходи ко мне как-нибудь", – написала она.

Херли предпочитает откровенные образы. Так, 15 января акстриса публиковала фото в платье на тонких бретелях.

Контекст:

Элизабет Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: платье, Элизабет Херли, актриса, фото, бюст
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