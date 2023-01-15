"Секси", "Только ты можешь выглядеть так жарко". В сети комментируют новый образ Херли для загородных выходных

Свой образ актриса дополнила розовой накидкой.

"Загородные выходные", – написала она.

"Секси", – восхитились в сети.

"Нет слов, женщина потрясающая", – оценили образ актрисы поклонники.

"Боже мой, только ты можешь выглядеть так жарко в деревне", – написали фолловеры.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002) от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.