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09 января, 2023
 
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"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини

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Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 8 января опубликовала в Instagram ролик, в котором запечатлена во время отдыха на Мальдивах.

Актриса позирует в том числе на пляже в голубом бикини.

"Такая куколка", – восхитились в сети.

"Эта женщина вообще стареет?" – прокомментировали ролик поклонники.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: Элизабет Херли, Мальдивы, бикини
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