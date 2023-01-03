Бульвар Шоубиз
 
03 января, 2023
 
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"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон

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Херли: Надеемся, что все мечты сбудутся в 2023 году
Херли: Надеемся, что все мечты сбудутся в 2023 году
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 1 января разместила в Instagram снимки, сделанные во время празднования Нового года.

"Горько-сладкое прощание с 2022 годом – годом как чрезвычайно счастливых, так и очень грустных воспоминаний. Встречаем 2023-й и надеемся, что все мечты сбудутся", – написала она.

Актриса запечатлена в прозрачном облегающем комбинезоне со стразами.

"Выглядишь так великолепно и сексуально в этом красивом наряде. Ошеломительно!" – прокомментировал подписчик bridgman.1.

"Самый лучший наряд!" – написала trinnywoodall.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: фигура, Элизабет Херли, актриса
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