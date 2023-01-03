"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон

Херли: Надеемся, что все мечты сбудутся в 2023 году Фото: elizabethhurley1 / Instagram

"Горько-сладкое прощание с 2022 годом – годом как чрезвычайно счастливых, так и очень грустных воспоминаний. Встречаем 2023-й и надеемся, что все мечты сбудутся", – написала она.

Актриса запечатлена в прозрачном облегающем комбинезоне со стразами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

"Выглядишь так великолепно и сексуально в этом красивом наряде. Ошеломительно!" – прокомментировал подписчик bridgman.1.

"Самый лучший наряд!" – написала trinnywoodall.