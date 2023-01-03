"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон

"Горько-сладкое прощание с 2022 годом – годом как чрезвычайно счастливых, так и очень грустных воспоминаний. Встречаем 2023-й и надеемся, что все мечты сбудутся", – написала она.
Актриса запечатлена в прозрачном облегающем комбинезоне со стразами.
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"Выглядишь так великолепно и сексуально в этом красивом наряде. Ошеломительно!" – прокомментировал подписчик bridgman.1.
"Самый лучший наряд!" – написала trinnywoodall.
Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.
Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.
У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.