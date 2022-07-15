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15 июля, 2022
 
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"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини

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Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 14 июля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в белом бикини на фоне полевых цветов.

"Естественная и спортивная", – отреагировали в сети.

"Все еще сенсационная фигура", – написали поклонники.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: купальник, Элизабет Херли, актриса
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