Мишина в лосинах показала, как качает мышцы

"Дневная рутина", – написала она.

Актриса показала силовые упражнения на разные группы мышц с поднятием штанги и гантелей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

В ноябре 2022 года Мишина показывала свою тренировку. Тогда актриса заявляла, что все проблемы человека – в нем самом.

"Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в ваших руках. Проверьте", – заверяла она.