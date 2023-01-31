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31 января, 2023
 
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Мишина в лосинах показала, как качает мышцы

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Мишина: Дневная рутина
Мишина: Дневная рутина
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 31 января в Instagram опубликовала ролик, в котором показала свою тренировку.

"Дневная рутина", – написала она.

Актриса показала силовые упражнения на разные группы мышц с поднятием штанги и гантелей.

В ноябре 2022 года Мишина показывала свою тренировку. Тогда актриса заявляла, что все проблемы человека – в нем самом.

"Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в ваших руках. Проверьте", – заверяла она.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1").  В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, Ксения Мишина, тренировка, Холостячка
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