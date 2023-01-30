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30 января, 2023
 
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33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась в спине перед объективом

Мишина: Когда эго исчезает, твое я становится вездесущим
Мишина: Когда эго исчезает, твое я становится вездесущим
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 27 января в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в вечернем платье.

Мишина выбрала платье с глубоким декольте. Она, позируя, томно прогнулась в спине перед объективом.

"Что делать?" – спросите вы. Не тратить свою жизнь на легкомысленные поступки. Работать над собой, если хочешь стать свободным. Это не значит все бросить, это значит осознавать то, что делаешь. В этот момент становишься осознающим свои действия, свою жизнь, и это ведет к любви, состраданию и мягкости к себе и ко всем людям", – написала она.

Мишина отметила, что важно перестать пытаться быть первым, потому что это приносит страдания, и в этом "живет эго".

"Но когда оно исчезает, твое я становится вездесущим. Это значит думать обо всех как о себе", – заявила она.

Мишина публиковала другие снимки из этой фотосессии. Актриса рассказывала, что съемка была произведена 23 февраля – за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1").  В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: платье, актриса, фото, Ксения Мишина, декольте, Холостячка
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