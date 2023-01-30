33-летняя Мишина в глубоком декольте томно прогнулась в спине перед объективом

Мишина выбрала платье с глубоким декольте. Она, позируя, томно прогнулась в спине перед объективом.

"Что делать?" – спросите вы. Не тратить свою жизнь на легкомысленные поступки. Работать над собой, если хочешь стать свободным. Это не значит все бросить, это значит осознавать то, что делаешь. В этот момент становишься осознающим свои действия, свою жизнь, и это ведет к любви, состраданию и мягкости к себе и ко всем людям", – написала она.

Мишина отметила, что важно перестать пытаться быть первым, потому что это приносит страдания, и в этом "живет эго".

"Но когда оно исчезает, твое я становится вездесущим. Это значит думать обо всех как о себе", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

Мишина публиковала другие снимки из этой фотосессии. Актриса рассказывала, что съемка была произведена 23 февраля – за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину.