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30 января, 2023
 
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Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото

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Никитюк поделилась свежим селфи
Никитюк поделилась свежим селфи
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 30 января в Instagram Stories поделилась зеркальным селфи-снимком.

Телеведущая снялась в красном бюстгальтере из прозрачной ткани и лимонной шубе. Она предстала с высоко завязанным хвостом.

"Ну а теперь распускать косу..." – написала Никитюк.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая изменила тон волос – они стали несколько темнее. На снимках, которые были сделаны в начале января, Никитюк предстала с более светлым тоном волос.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: телеведущая, селфи, Леся Никитюк, фото, грудь, бюстгальтер
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