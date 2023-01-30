56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро

Кроуфорд снялась в нескольких образах: пальто, белой блузе и халате. В частности, модель сделала фото в ванной. Позируя в белом халате, она выставила ногу, засветив бедро.

"Первая фотосвалка 2023 года", – написала модель.

На первом фото в подборке она показала своего мужа, 60-летнего американского бизнесмена Ранде Гербера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Кроуфорд продолжает работать моделью. В ноябре 2022 года она снялась для американского журнала Haute Living.