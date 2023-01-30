56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро

Кроуфорд снялась в нескольких образах: пальто, белой блузе и халате. В частности, модель сделала фото в ванной. Позируя в белом халате, она выставила ногу, засветив бедро.
"Первая фотосвалка 2023 года", – написала модель.
На первом фото в подборке она показала своего мужа, 60-летнего американского бизнесмена Ранде Гербера.
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Кроуфорд продолжает работать моделью. В ноябре 2022 года она снялась для американского журнала Haute Living.
Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.
С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.
Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).