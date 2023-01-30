Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2023
 
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56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро

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Кроуфорд: Первая фотосвалка 2023 года
Кроуфорд: Первая фотосвалка 2023 года
Фото: cindycrawford / Instagram

56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд 29 января обнародовала в Instagram снимки, на которых показала свою повседневную жизнь.

Кроуфорд снялась в нескольких образах: пальто, белой блузе и халате. В частности, модель сделала фото в ванной. Позируя в белом халате, она выставила ногу, засветив бедро.

"Первая фотосвалка 2023 года", – написала модель.

На первом фото в подборке она показала своего мужа, 60-летнего американского бизнесмена Ранде Гербера.

Кроуфорд продолжает работать моделью. В ноябре 2022 года она снялась для американского журнала Haute Living.

Контекст:

Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).

Теги: Синди Кроуфорд, модель, фото
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