"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео

Модель в блестящем узком платье с декольте, кружась, позировала перед камерой

"Почти не постарела", – отреагировали в сети.

"Все равно великолепно", написали поклонники.

Контекст:

Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за американского бизнесмена Ранде Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).