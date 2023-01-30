Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото

Актриса позировала со своим котом Мафином на руках.
"Это любовь. Мафин", – написала она.
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"О-о-о, как мило", – отметила подписчица likaaaaaaaa_04.
"Две чудесные кошечки", – написал tiutiunnik.d.
5 января Сопонару показывала цветные фото со своим котом.
Сопонару приютила кота Мафина после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мафину – три с половиной года. Ранее он жил во временно оккупированном российскими оккупантами Мариуполе. Об этом Сопонару рассказывала в интервью украинской журналистке Алине Доротюк.