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30 января, 2023
 
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Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото

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Сопонару: Это любовь. Мафин
Сопонару: Это любовь. Мафин
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару 30 января в Instagram обнародовала черно-белый снимок.

Актриса позировала со своим котом Мафином на руках.

"Это любовь. Мафин", – написала она.

"О-о-о, как мило", – отметила подписчица likaaaaaaaa_04.

"Две чудесные кошечки", – написал tiutiunnik.d.

5 января Сопонару показывала цветные фото со своим котом.

Контекст:

Сопонару приютила кота Мафина после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мафину – три с половиной года. Ранее он жил во временно оккупированном российскими оккупантами Мариуполе. Об этом Сопонару рассказывала в интервью украинской журналистке Алине Доротюк. 

Теги: животные, студия Квартал 95, актриса, фото, Ирина Сопонару
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