Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото

Актриса позировала со своим котом Мафином на руках.

"Это любовь. Мафин", – написала она.

"О-о-о, как мило", – отметила подписчица likaaaaaaaa_04.

"Две чудесные кошечки", – написал tiutiunnik.d.

5 января Сопонару показывала цветные фото со своим котом.

Контекст:

Сопонару приютила кота Мафина после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мафину – три с половиной года. Ранее он жил во временно оккупированном российскими оккупантами Мариуполе. Об этом Сопонару рассказывала в интервью украинской журналистке Алине Доротюк.