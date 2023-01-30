56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу

"Перед тем, как сесть в машину, чтобы отпраздновать любовь моих друзей [американского певца] Марка Энтони и [парагвайской фотомодели] Нади Феррейры", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Церемония бракосочетания Энтони и Феррейры состоялась в Художественном музее Переса в Майами (США). Ее провел мэр города Фрэнсис X. Суарес.