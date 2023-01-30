56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу

"Перед тем, как сесть в машину, чтобы отпраздновать любовь моих друзей [американского певца] Марка Энтони и [парагвайской фотомодели] Нади Феррейры", – написала она.
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Церемония бракосочетания Энтони и Феррейры состоялась в Художественном музее Переса в Майами (США). Ее провел мэр города Фрэнсис X. Суарес.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".