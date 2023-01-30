Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год

Церемония бракосочетания состоялась в Художественном музее Переса в Майами (США). Ее провел мэр города Фрэнсис X. Суарес.
Отмечается, что молодожены пригласили на свадьбу британского футболиста Дэвида Бекхэма и его супругу Викторию, голливудскую актрису Сальму Хайек и других знаменитостей.
Daily Mail отмечает, что среди гостей не было его второй жены, американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, а также их двоих детей. В то же время на свадьбе присутствовали сыновья Энтони от первого брака с пуэрториканской актрисой Дайанарой Торрес.
Брак с Феррейрой – четвертый для Марка Энтони. Лопес была его второй женой. Они поженились в 2004 году, а расстались в 2011-м. В браке у супругов родились двойняшки – сын Макс и дочь Эмми (2008).
После развода с Лопес Энтони женился в третий раз на венесуэльской модели Шеннон Де Лиме. Их брак распался в 2016 году спустя два года после свадьбы.
Энтони и Феррейра обручились в мае 2022 года.