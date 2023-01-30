Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год

Энтони и Феррейра обручились в мае 2022 года Фото: nadiatferreira / Instagram

Церемония бракосочетания состоялась в Художественном музее Переса в Майами (США). Ее провел мэр города Фрэнсис X. Суарес.

Отмечается, что молодожены пригласили на свадьбу британского футболиста Дэвида Бекхэма и его супругу Викторию, голливудскую актрису Сальму Хайек и других знаменитостей.

Daily Mail отмечает, что среди гостей не было его второй жены, американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, а также их двоих детей. В то же время на свадьбе присутствовали сыновья Энтони от первого брака с пуэрториканской актрисой Дайанарой Торрес.