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30 января, 2023
 
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Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото

Квиткова отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер, победительница шоу "Холостяк" на СТБ Дарья Квиткова 30 января в Instagram показала, как отдыхает на Мальдивах.

Квиткова поделилась пляжными снимками, на которых она запечатлена в оранжевом раздельном купальнике и белой блузке.

Еще на одном фото можно рассмотреть миниатюрную татуировку у Квитковой в форме сердца в области ключицы. Снимок блогер также разместила в Instagram.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.

Теги: купальник, Холостяк, Мальдивы, отдых, фото, татуировка, Дарья Квиткова, блогер, бикини, плавки
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