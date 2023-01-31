"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео

"Я пошла на Magic Mike Live Tour в Майами с десятью подругами, и мы отлично провели время!" – призналась она.
Хайек отметила, что посетила шоу с создателями ленты "Супер Майк 3" и исполнителем главной роли, голливудским актером Ченнингом Татумом.
"Если вы находитесь в Майами, не вздумайте пропустить это!" – написала она.
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Хайек исполнила в фильме "Супер Майк 3" главную женскую роль. Тизер ленты актриса публиковала ранее
Лента "Супер Майк 3" выйдет на экраны кинотеатров 9 февраля 2023 года.
"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL".
Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.