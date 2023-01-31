"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео

Хайек: Если вы находитесь в Майами, не вздумайте пропустить это! Фото: salmahayek / Instagram

"Я пошла на Magic Mike Live Tour в Майами с десятью подругами, и мы отлично провели время!" – призналась она.

Хайек отметила, что посетила шоу с создателями ленты "Супер Майк 3" и исполнителем главной роли, голливудским актером Ченнингом Татумом.

"Если вы находитесь в Майами, не вздумайте пропустить это!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Хайек исполнила в фильме "Супер Майк 3" главную женскую роль. Тизер ленты актриса публиковала ранее