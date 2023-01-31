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31 января, 2023
 
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"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео

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Хайек: Если вы находитесь в Майами, не вздумайте пропустить это!
Хайек: Если вы находитесь в Майами, не вздумайте пропустить это!
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 29 января в Instagram показала, как отрывается на шоу Magic Mike Live Tour, созданное по мотивам фильма "Супер Майк 3".

"Я пошла на Magic Mike Live Tour  в Майами с десятью подругами, и мы отлично провели время!" – призналась она.

Хайек отметила, что посетила шоу с создателями ленты "Супер Майк 3" и исполнителем главной роли, голливудским актером Ченнингом Татумом. 

"Если вы находитесь в Майами, не вздумайте пропустить это!" – написала она.

Хайек исполнила в фильме "Супер Майк 3"  главную женскую роль. Тизер ленты актриса публиковала ранее

Контекст:

Лента "Супер Майк 3" выйдет на экраны кинотеатров 9 февраля 2023 года.

"Супер Майк: Последний танец" является сиквелом фильма "Супер Майк XXL".

Главный герой – его роль исполнил Татум – танцовщик, который работает в стриптиз-клубе. Хайек сыграла роль светской львицы.

Теги: фильм, Сальма Хайек, шоу, актриса, декольте, танец
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