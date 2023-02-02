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02 февраля, 2023
 
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"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах

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Квиткова показала лицо вблизи
Квиткова показала лицо вблизи
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер, победительница шоу "Холостяк" на СТБ Дарья Квиткова 1 февраля в Instagram опубликовала фото своего лица с нанесенной на него косметической маской.

"Соленое тело и обгоревший носик", – написала она.

Блогер отдыхает на Мальдивах. Туда она отправилась со своим годовалым сыном Львом. Фото с ним она разместила 1 февраля в Instagram.

"Какой уже мой большой маленький мальчик. Смотрю на фото и прямо в шоке, как он вырос", – написала она.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.

Теги: Холостяк, Мальдивы, отдых, фото, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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