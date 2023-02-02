"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах

"Соленое тело и обгоревший носик", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

Блогер отдыхает на Мальдивах. Туда она отправилась со своим годовалым сыном Львом. Фото с ним она разместила 1 февраля в Instagram.

"Какой уже мой большой маленький мальчик. Смотрю на фото и прямо в шоке, как он вырос", – написала она.