Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах

Квиткова: Собирайся со мной. Мальдивское предложение Фото: kvittkova / Instagram

"Собирайся со мной. Мальдивское предложение", – написала она.

Квиткова предстала в белом полотенце, а затем надела голубое платье с открытыми плечами и спиной. Образ она дополнила украшениями и коричневыми шлепками без каблуков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

По пляжу Квиткова прогулялась в широких брюках и бюстгальтере от купальника.