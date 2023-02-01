"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото

"Хочется каждое утро такое солнышко, и чтобы было такое настроение, и победить зло очень хочется как можно скорее", – написала она.

Зиневич снялась в черном корсете. Для одного из снимков она прикрыла бюст букетом роз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от українка * УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ (@alla_zinevych_)

Жена Тигипко призналась, что снижает уровень стресса с помощью физических упражнений.

"Если кому-то это тяжело, то можете выбрать для себя максимально комфортные физические упражнения. Если вообще никак, то можно ходить 8–10 тыс. шагов. Плюс массаж максимально снижает уровень [гормона стресса] кортизола", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от українка * УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ (@alla_zinevych_)