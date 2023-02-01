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01 февраля, 2023
 
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"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото

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Зиневич: Победить зло очень хочется как можно скорее
Зиневич: Победить зло очень хочется как можно скорее
Фото: alla_zinevych_ / Instagram

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя бизнесвумен и ресторатор Алла Зиневич 1 февраля в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала лежа на полу.

"Хочется каждое утро такое солнышко, и чтобы было такое настроение, и победить зло очень хочется как можно скорее", – написала она.

Зиневич снялась в черном корсете. Для одного из снимков она прикрыла бюст букетом роз.

Жена Тигипко призналась, что снижает уровень стресса с помощью физических упражнений.

"Если кому-то это тяжело, то можете выбрать для себя максимально комфортные физические упражнения. Если вообще никак, то можно ходить 8–10 тыс. шагов. Плюс массаж максимально снижает уровень [гормона стресса] кортизола", – написала она.

Контекст:

Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

По информации ТСН, у Тигипко и Зиневич трое сыновей.

Зиневич не афишировала свою личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: Сергей Тигипко, женщины, вице-премьер, фото, жена, бюст, корсет, Алла Зиневич
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