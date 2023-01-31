Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере

"Добрый день. До свидания", – написала она.
Полтавская выбрала комплект белья, состоящий из трусов с низкой линией талии и бюстгальтера, выполненных из прозрачной ткани.
Также Полтавская заявила, что готова отдать желающим прочитанную литерауру.
"Это то, что мы оба читали", – написала она.
Об отношениях Остапчука и Полтавской стало известно в декабре 2022 года.
В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.
Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.