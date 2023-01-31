Бульвар Шоубиз
 
31 января, 2023
 
Новости

Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остапчук развелся в 2022 году
Остапчук развелся в 2022 году
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинская журналистка Екатерина Полтавская в Instagram Stories 30 января обнародовала фото, для которого позировала в синем нижнем белье.

"Добрый день. До свидания", – написала она.

Полтавская выбрала комплект белья, состоящий из трусов с низкой линией талии и бюстгальтера, выполненных из прозрачной ткани.


Фото: poka.tya1 / Instagram

Фото: poka.tya1 / Instagram

Также Полтавская заявила, что готова отдать желающим прочитанную литерауру.

"Это то, что мы оба читали", – написала она.

Фото: poka.tya1 / Instagram
Фото: poka.tya1 / Instagram

Контекст:

Об отношениях Остапчука и Полтавской стало известно в декабре 2022 года.

В конце октября Остапчук развелся со своей второй женой, нотариусом Кристиной Остапчук.

Ранее телеведущий был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак в 2020 году.

Теги: телеведущий, Владимир Остапчук, фото, бюстгальтер, трусы, девушка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант
  Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант
Алеся БАЦМАН
  Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили
  Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили
Дмитрий ГОРДОН
  Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко
  Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Галина ГРИШИНА
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
Алеся БАЦМАН
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 