Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере

Остапчук развелся в 2022 году Фото: vova_ostapchuk / Instagram

"Добрый день. До свидания", – написала она.

Полтавская выбрала комплект белья, состоящий из трусов с низкой линией талии и бюстгальтера, выполненных из прозрачной ткани.





Фото: poka.tya1 / Instagram

Также Полтавская заявила, что готова отдать желающим прочитанную литерауру.

"Это то, что мы оба читали", – написала она.