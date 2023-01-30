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30 января, 2023
 
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27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре

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Бех-Романчук показала фигуру на селфи-фото
Бех-Романчук показала фигуру на селфи-фото
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 30 января в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в боди.

Верхнюю часть ноги спортсменки украшает изображение олимпийских колец.

Бех-Романчук сделала селфи-снимок в зеркале.

В декабре 2022 года Бех-Романчук публиковала видео, на котором также была заметна эта татуировка – спортсменка позировала в трусах и бюстгальтере. Но тогда Бех-Романчук не показывала тату так близко.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: видео, спортсмены, татуировка, тату, Марина Бех-Романчук, бюстгальтер
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