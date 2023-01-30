27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре

Верхнюю часть ноги спортсменки украшает изображение олимпийских колец.

Бех-Романчук сделала селфи-снимок в зеркале.

В декабре 2022 года Бех-Романчук публиковала видео, на котором также была заметна эта татуировка – спортсменка позировала в трусах и бюстгальтере. Но тогда Бех-Романчук не показывала тату так близко.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.