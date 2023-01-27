Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2023
 
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"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео

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"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео / Бульвар Шоубиз

Скриншот: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 27 января опубликовал видео, в котором россиянка на отдыхе в Турции пыталась ударить украинку.

"Наша старая знакомая россиянка на отдыхе в Турции проявляет свойственную всем россиянам вежливость в дискуссии с украинкой", – отметил Гордон.

В ролике россиянка, идя по аллее, оборачивалась, оскорбляя гражданку Украины, которая снимала ее на видео. 

"Ты сука недоделанная!" – кричала россиянка, замахиваясь.

Украинка отметила, что россиянка распускает руки и за это ее могут депортировать из Турции, на что гражданка РФ призвала человека за кадром "дать по морде этой сучке".

"Бандеровка недобитая. Вас добьют! Пошла ты отсюда, сучка!" – кричала россиянка и плевала в сторону украинки.

Видео с участием этой же гражданки РФ было опубликовано ранее. Она пыталась ударить украинку на пляже.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне и ранее за границей проявляли агрессию по отношению к гражданам Украины и оскорбляли их.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть", а он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Гордон подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Теги: Дмитрий Гордон, Турция, война, видео, украинцы, война России против Украины, отдых, ролик, украинки, россияне
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