"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео

"Наша старая знакомая россиянка на отдыхе в Турции проявляет свойственную всем россиянам вежливость в дискуссии с украинкой", – отметил Гордон.

В ролике россиянка, идя по аллее, оборачивалась, оскорбляя гражданку Украины, которая снимала ее на видео.

"Ты сука недоделанная!" – кричала россиянка, замахиваясь.

Украинка отметила, что россиянка распускает руки и за это ее могут депортировать из Турции, на что гражданка РФ призвала человека за кадром "дать по морде этой сучке".

"Бандеровка недобитая. Вас добьют! Пошла ты отсюда, сучка!" – кричала россиянка и плевала в сторону украинки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Видео с участием этой же гражданки РФ было опубликовано ранее. Она пыталась ударить украинку на пляже.

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