Россиянка заставила мужа идти на войну, он погиб сразу после прибытия в Украину

29-летний грузчик Илья Королев из Полевского Свердловской области РФ был призван по частичной мобилизации месяц назад. Перед отправкой на фронт его обучали всего неделю, мужчина погиб сразу же, как только прибыл на место боевых действий 12 октября. У него остались двое маленьких детей и мать.

"Мы не верили во всю эту ситуацию. Казалось, это что-то не про нас. Но потом пришла повестка ему на работу. Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: "Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей". 27-го его забрали в учебную часть. А уже утром 28-го их отправили в Ростовскую область. Сначала им говорили, что будут месяц обучать. А в итоге была всего неделя. 12-го они уже приступили к военным действиям – и прямо сразу он погиб", – рассказала вдова Анастасия.

В городской администрации ей пообещали финансовую поддержку после похорон мужа, женщина надеется с ее помощью рассчитаться с ипотекой.