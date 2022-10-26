Россиянка заставила мужа идти на войну, он погиб сразу после прибытия в Украину

29-летний грузчик Илья Королев из Полевского Свердловской области РФ был призван по частичной мобилизации месяц назад. Перед отправкой на фронт его обучали всего неделю, мужчина погиб сразу же, как только прибыл на место боевых действий 12 октября. У него остались двое маленьких детей и мать.
"Мы не верили во всю эту ситуацию. Казалось, это что-то не про нас. Но потом пришла повестка ему на работу. Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: "Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей". 27-го его забрали в учебную часть. А уже утром 28-го их отправили в Ростовскую область. Сначала им говорили, что будут месяц обучать. А в итоге была всего неделя. 12-го они уже приступили к военным действиям – и прямо сразу он погиб", – рассказала вдова Анастасия.
В городской администрации ей пообещали финансовую поддержку после похорон мужа, женщина надеется с ее помощью рассчитаться с ипотекой.
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.
После объявления Путиным мобилизации россияне начали массово выезжать из страны. Количество граждан РФ, бежавших от мобилизации, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.