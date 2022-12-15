"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео

"Культурная россиянка на отдыхе в Турции", – написал Гордон.

Россиянка на пляже оскорбляла находящуюся за кадром украинку и ее Родину, а также плевала и пыталась ударить снимавшую ее женщину полотенцем и выбить из рук камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Скоро будет стыдно глаза поднять. Весь цивилизованный мир их стороной обходить будет", – заявила подписчица lady_oxymoron_.

"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит", – прокомментировала katyasofia5.

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