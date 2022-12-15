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15 декабря, 2022
 
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"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео

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Россиянка пыталась бить украинку полотенцем
Россиянка пыталась бить украинку полотенцем
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 14 декабря опубликовал видео, на котором запечатлена агрессивная россиянка, оскорбляющая украинку.

"Культурная россиянка на отдыхе в Турции", – написал Гордон.

Россиянка на пляже оскорбляла находящуюся за кадром украинку и ее Родину, а также плевала и пыталась ударить снимавшую ее женщину полотенцем и выбить из рук камеру.

"Скоро будет стыдно глаза поднять. Весь цивилизованный мир их стороной обходить будет", – заявила подписчица lady_oxymoron_.

"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит", – прокомментировала katyasofia5.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне и ранее за границей проявляли агрессию по отношению к гражданам Украины и оскорбляли их.

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Гордон подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Турция, война, агрессия, война России против Украины, украинки, россияне, война рос
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