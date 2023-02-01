В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах

Рианна предстала в красном лакированном топе с принтом под рептилию, лакированных красных шортах и черных кружевных колготках.

"Остается 12 дней до Супербоул", – отметили в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023.

Контекст:

Это финальная игра Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. В 2023 году чемпион определится 12 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивалось в $1,7 млрд.

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.