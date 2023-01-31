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31 января, 2023
 
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40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео

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Мейхер сама демонстрирует одежду собственного бренда
Мейхер сама демонстрирует одежду собственного бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 30 января в Instagram своего именного бренда одежды опубликовала ролик, для которого надела трикотажный костюм, состоящий из топа и юбки с разрезом.

Мейхер повертелась перед камерой, демонстрируя фигуру со всех сторон. Она погладила оголенный торс и живот.

Певица 31 декабря 2022 года показывала фотосессию в этом образе.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: видео, бренд, фигура, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, живот, одежда
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