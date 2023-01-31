"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео

Один из участников юмористического коллектива Yumbo Dump заявил, что они не победили, потому что не понравились Клум, и пригласил ее на сцену.
Клум предложили сыграть мелодию с помощью веревки на животе одного из участников Yumbo Dump. Модель сделала это, встав позади мужчины.
"Чувствует себя так хорошо", – написала она.
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Клум также показала, как позировала перед камерой перед съемками шоу.
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Клум является членом жюри шоу "Топ-модель по-немецки".
1 июня 2022 года модели исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.