Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео

Ефросинина призналась, что иногда от некоторых оскорблений у нее начинает дергаться глаз, а сама она как будто становится парализованной. Телеведущая показала, как на оскорбления реагирует Полякова.

"Пошел на х...й!" – закричала певица.

Ефросинина обратилась к подписчикам.

"А что у вас по реакциям на обиды и наглость?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Программа "Взрослые девочки" выходит на YouTube-канале Ефросининой. На него подписаны 640 тыс. пользователей.