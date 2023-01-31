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31 января, 2023
 
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Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео

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Ефросинина и Полякова показали разные реакции на оскорбления
Ефросинина и Полякова показали разные реакции на оскорбления
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина 31 января в Instagram опубликовала отрывки программы "Взрослые девочки", которую ведет вместе с певицей Олей Поляковой.

Ефросинина призналась, что иногда от некоторых оскорблений у нее начинает дергаться глаз, а сама она как будто становится парализованной. Телеведущая показала, как на оскорбления реагирует Полякова.

"Пошел на х...й!" – закричала певица.

Ефросинина обратилась к подписчикам.

"А что у вас по реакциям на обиды и наглость?" – спросила она.

Программа "Взрослые девочки" выходит на YouTube-канале Ефросининой. На него подписаны 640 тыс. пользователей.

Контекст:

Ефросинина после полномасштабного вторжения РФ в Украину рассказывала правду о российской агрессии как на своей странице в Instagram, так и в интервью мировым СМИ.

В декабре 2022 года ведущая говорила, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб ботов на ее посты о российской агрессии против Украины.

27 января стало известно, что в стране-агрессоре РФ Ефросинину внесли в базу розыска МВД. При этом статья уголовного кодекса, по которой украинская ведущая объявлена в РФ в розыск, не указывается.

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Теги: нападение, видео, телеведущая, женщины, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина, Взрослые девочки
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