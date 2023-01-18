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18 января, 2023
 
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"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения

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Ефросинина Поляковой: Я счастлива, что много испытаний мы прошли, держась за руки
Ефросинина –  Поляковой: Я счастлива, что много испытаний мы прошли, держась за руки
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину сроднилась с украинской певицей Олей Поляковой. Свой пост она разместила в Instagram 17 января, посвятив его 44-летию артистки.

"Хочу, чтобы все знали, что ты очень добрая и внимательная. Что твоей честности могут поучиться все, кто себя за таких выдает, потому что это большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь", –  написала она.

Ефросинина призналась, что учится у певицы легче реагировать на обиды и легко прощать. 

"Но главное, чему ты учишь меня всю войну, – умению наслаждаться моментом счастья, даже если он короткий. И я счастлива, что много испытаний мы прошли, держась за руки. И вышли из них сильнее", – добавила ведущая. 

Контекст:

Полякова и Ефросинина вместе ведут YouTube-шоу "Дорослі дівчата". В 2020 году Ефросинина призналась, что потеряла деньги из-за того, что певица в последний момент отказалась приехать к ней на интервью.

Теги: Оля Полякова, Маша Ефросинина
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