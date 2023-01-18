"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения

Ефросинина – Поляковой: Я счастлива, что много испытаний мы прошли, держась за руки Фото: Оля Полякова / Facebook

"Хочу, чтобы все знали, что ты очень добрая и внимательная. Что твоей честности могут поучиться все, кто себя за таких выдает, потому что это большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь", – написала она.

Ефросинина призналась, что учится у певицы легче реагировать на обиды и легко прощать.

"Но главное, чему ты учишь меня всю войну, – умению наслаждаться моментом счастья, даже если он короткий. И я счастлива, что много испытаний мы прошли, держась за руки. И вышли из них сильнее", – добавила ведущая.

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