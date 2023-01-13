"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья

Полякова позирует в кадре, сидя перед зеркалом в гримерке. Она прикрыла тело белым полотенцем. Во время съемки певица наносила на лицо и шею крем.

"Нимфа? Ну что ты? Как ты после завтрачка?" – обратился к певице ее помощник.

Чирков отметил, что Полякова сейчас находится в Стокгольме (Швеция).

Скриншот: fayniy / Instagram