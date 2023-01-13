"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья

Полякова позирует в кадре, сидя перед зеркалом в гримерке. Она прикрыла тело белым полотенцем. Во время съемки певица наносила на лицо и шею крем.
"Нимфа? Ну что ты? Как ты после завтрачка?" – обратился к певице ее помощник.
Чирков отметил, что Полякова сейчас находится в Стокгольме (Швеция).
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
Директор Поляковой Чирков весной 2021 года в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" признался, что у него с артисткой сложились дружеские отношения, а сам он знает о певице практически все. Он также подчеркнул, что их отношения никогда не выйдут за рамки дружеских и рабочих.