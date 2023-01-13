Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2023
 
Новости

"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова сейчас находится в Швеции
Полякова сейчас находится в Швеции
Фото: Оля Полякова / Facebook

Менеджер украинской певицы Оли Поляковой Артем Чирков 13 января разместил в Instagram Stories видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья.

Полякова позирует в кадре, сидя перед зеркалом в гримерке. Она прикрыла тело белым полотенцем. Во время съемки певица наносила на лицо и шею крем. 

"Нимфа? Ну что ты? Как ты после завтрачка?" – обратился к певице ее помощник.

Чирков отметил, что Полякова сейчас находится в Стокгольме (Швеция). 

Скриншот: fayniy / Instagram
Скриншот: fayniy / Instagram

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Директор Поляковой Чирков весной 2021 года в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" признался, что у него с артисткой сложились дружеские отношения, а сам он знает о певице практически все. Он также подчеркнул, что их отношения никогда не выйдут за рамки дружеских и рабочих.

Теги: Швеция, Стокгольм, Оля Полякова, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу"
  Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу"
Алеся БАЦМАН
  Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным
  Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Соловий показала свою маму
Соловий показала свою маму
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 