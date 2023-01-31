Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки

Комаровский отметил, что беспокойство вызвала статья о повышении риска возникновения рака, опубликованная изданием NPR 26 января.

В материале заявили, что облучение, полученное во время сушки гель-лака, вызывает повреждение ДНК и соматические мутации в клетках млекопитающих. Во время исследования воздействовали на ткани мышей и людей. Ученые обнаружили повреждения генов и токсическое поражение, придя к выводу, что сушка способна вызвать рак.

Комаровский заметил, что результаты, представленные в исследовании, имеют несколько нюансов, о чем сообщили сами ученые, проводившие опыт.

Так, материал был представлен из пробирки, что не может полностью соответствовать реальной картине; в материалах из пробирки были использованы клетки без рогового слоя. Также системы in vitro могли накапливать фоновые мутации.

"Хотите быть красивыми – будьте!" – сказал Комаровский. Он отметил, что маникюр с применением UV-сушки делать можно, но желательно использовать перед этим крем с UV-фильтрами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)