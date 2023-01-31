Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки

Комаровский отметил, что беспокойство вызвала статья о повышении риска возникновения рака, опубликованная изданием NPR 26 января.
В материале заявили, что облучение, полученное во время сушки гель-лака, вызывает повреждение ДНК и соматические мутации в клетках млекопитающих. Во время исследования воздействовали на ткани мышей и людей. Ученые обнаружили повреждения генов и токсическое поражение, придя к выводу, что сушка способна вызвать рак.
Комаровский заметил, что результаты, представленные в исследовании, имеют несколько нюансов, о чем сообщили сами ученые, проводившие опыт.
Так, материал был представлен из пробирки, что не может полностью соответствовать реальной картине; в материалах из пробирки были использованы клетки без рогового слоя. Также системы in vitro могли накапливать фоновые мутации.
"Хотите быть красивыми – будьте!" – сказал Комаровский. Он отметил, что маникюр с применением UV-сушки делать можно, но желательно использовать перед этим крем с UV-фильтрами.
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Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.